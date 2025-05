Rocchi: «Bisseck-Ndicka? Ecco dove sbaglia il VAR Di Bello! Rigore sicuro»

Rocchi ammette l’errore di Di Bello al VAR durante Inter-Roma nel giudicare il contatto Ndicka-Bisseck non da rigore a favore dei nerazzurri.

RIGORE NETTO – Dopo il surreale audio VAR di Bisseck-Ndicka, il designatore Gianluca Rocchi parla così a Open VAR: «In campo la valutazione che danno è quel del non rigore. Ma quando in campo la cosa la vedi se è un errore rimane un errore. Al monitor secondo me Di Bello sbaglia su una cosa: sul fatto di non concentrarsi su come inizia la trattenuta, perché Ndicka va immediatamente ad interessarsi del pallone. Per me già quella è punibilità 100. Poi chiaro la decisione finale viene un po’ influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma per noi, rivedendolo, ribadisco e andando dietro a quello che ci siamo detti, è sicuramente un rigore da concedere».

Rocchi conferma il rigore in Inter-Roma e poi aggiunge sul VAR

CONSIGLIO – Poi il designatore Rocchi continua: «A questo aggiungo: la cosa che ho detto a loro, nel nostro percorso di crescita del VAR per pensare a dove siamo partiti, per gli interventi che facevamo o per quelli che non facevamo, a dove siamo arrivati è sicuramente un percorso lungo. Per noi ma soprattutto per i ragazzi. Ho detto a loro che nella fase finale del campionato è meglio un intervento in più che uno in meno se hai un dubbio perché il rischio è di lasciarti dentro di te un dubbio che poi si potrebbe andare a concretizzare in errore. Questo è il passettino in avanti che i nostri VAR, tra i più bravi, dovranno fare».