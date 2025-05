Rocchi: «Bisseck? Chiffi messo male, ma a Barella ha risposto bene»

Rocchi difende la decisione di Chiffi e VAR in merito al rigore concesso alla Lazio per mani di Bisseck. Poi commenta anche la frase di Barella e la risposta del fischietto padovano.

RIGORE – Durante la puntata speciale di Open VAR su DAZN, oltre ad ascoltare l’audio del rigore di Inter-Lazio, il designatore Gianluca Rocchi ha poi spiegato il perché del rigore assegnato alla Lazio per mani di Bisseck: «Lui parte concettualmente per la non punibilità, poi allarga istintivamente il braccio, perché nessun difensore vuole fare un fallo di mano volontario. Quindi è per forza calcio di rigore. Capisco il momento e i minuti finali concitati, ma la scelta è giusta. Chiffi non è in una posizione ottimale, si perde completamente il tocco».

LA RISPOSTA – Non è passata inosservata poi una frase del vicecapitano dell’Inter Nicolò Barella con Chiffi che gli ha risposto in maniera diretta. Rocchi promuove questo scambio di battute: «Frase Barella? Pensare che noi siamo in campo non conoscendo quello che si stanno giocando le due squadre sarebbe anche offensivo. Gli ha risposto correttamente Chiffi. È una protesta forte ma anche educata. Un conto è fare una protesta civile anche nei modi e Chiffi gli risponde in maniera diretta. Prestazione complicata, ma positiva in un contesto molto difficile».