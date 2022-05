Rocchi: «Bilancio arbitri positivo! In Torino-Inter mi rimprovero una cosa»

Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, intervistato da Sportmediaset ha fatto un bilancio sulla direzione di gara degli arbitri italiani quest’anno e poi su Torino-Inter dice di rimproverarsi ancora una cosa.

IL BILANCIO – Gianluca Rocchi si complimenta comunque con gli arbitri di Serie A e fa un bilancio: «Direi ottimo se consideriamo il futuro. Si è messo in evidenza anche qualche giovane, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Per questo ringrazio gli arbitri con più esperienza, che nella prima fase della stagione si sono messi da parte per dare spazio ai giovani. Poi per la fase finale ci siamo appoggiati alla loro esperienza per portare a termine il campionato. Chiaro che ci sono delle cose da migliorare, io per primo. Per il futuro lavoreremo sulla comunicazione arbitro-VAR. Non ci aiuta metterci sotto pressione, perché noi siamo molto critici e severi sugli errori, ma non dobbiamo strumentalizzare».

UN ERRORE – Rocchi si sofferma a parlare in particolare di Torino-Inter: «In quella partita mi sono preso la responsabilità di mettere due arbitri importanti uno in campo e uno in sala VAR perdendoli entrambi. Mi sono sempre rimproverato di aver messo in quella partita due dei migliori arbitri a disposizione. Devo anche dire che nella fase finale della stagione li ho recuperati velocemente e hanno terminato in maniera eccellente entrambi».