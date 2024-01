Rocchi spiega Bastoni-Duda: «Fabbri tratto in inganno. VAR non dà peso»

Gianluca Rocchi prova a spiegare meglio quanto accaduto nel corso di Inter-Verona in occasione del contatto fra Bastoni e Duda. Così il designatore arbitrale sulle scelte di Fabbri e del VAR.

SPIEGAZIONI – Nel corso della conferenza stampa dell’AIA tenutasi ieri a Coverciano, Gianluca Rocchi è estato intercettato anche da SportMediaset. Il designatore arbitrale è tornato a parlare di quanto è accaduto tra il VAR e l’arbitro Fabbri nel corso di Inter-Verona quando Duda è caduto in area di rigore in seguito al presunto contatto di Bastoni. Così Rocchi: «In campo l’arbitro si concentra sul fallo. Non lo vede secondo me nemmeno tanto bene ma non lo valuta falloso. È secondo me un po’ tratto in inganno dall’atteggiamento del calciatore del Verona. Il VAR si concentra sul mancato fischio dell’arbitro. Il fatto che ci sia un giocatore a terra in area di rigore per noi è sempre meglio fermare il gioco. E non dà poi peso specifico all’entità del fallo, che era la cosa poi da fare».