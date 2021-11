Rocchi: «A breve disponibili colloqui VAR. Maresca bravo in Inter-Atalanta»

Intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Gianluca Rocchi – designatore degli arbitri – ha parlato di VAR e della prestazione arbitrale dell’arbitro Maresca in Inter-Atalanta.

BUONA PRESTAZIONE – Gianluca Rocchi ha parlato di VAR e della prestazione dell’arbitro Maresca in Inter-Atalanta: «Credo fortemente nell’arbitro al centro del progetto. Il VAR è uno strumento favoloso se però l’arbitro arbitra bene, in maniera lineare e convincente. A quel punto la tecnologia riesce a correggere il collega in campo molto meglio. Se l’arbitro non ha una linea giusta, è impreciso, a quel punto la tecnologia allora diventa addirittura un nemico. L’episodio è una cosa a sé, lo dice la parola stessa. Quello che non va bene è la gestione della partita. Maresca aveva diretto benissimo Inter-Atalanta, ma poi in Roma-Milan ha avuto una serata storta».

COLLOQUI DISPONIBILI – Gianluca Rocchi ha poi reso nota la volontà di rendere pubbliche le comunicazioni tra VAR e arbitri: «Vogliamo far ascoltare gli audio tra arbitri e VAR, non c’è nessun segreto. Le nostre registrazioni non hanno nessun problema, a noi stessi serve per didattica per capire se si è comunicato bene. Non ci sono segreti e in questo modo toglieremmo qualsiasi dubbio sull’onestà intellettuale degli arbitri».