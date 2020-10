Robinho: “Serie A? Non solo Juventus. Inter e Milan…”

Condividi questo articolo

Robinho

Robinho, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di “Tutto Mercato Web”. Si è parlato inevitabilmente della sua avventura in Serie A e delle sue milanesi.

RITORNO – Robinho non ha dubbi: «La Serie A resta uno dei migliori campionati in assoluto, è pieno di storia e di qualità. Ormai non c’è più solo la Juventus, tante squadre hanno alzato l’asticella e le milanesi stanno tornando. Non posso che parlare bene del calcio italiano e della vita in Italia».