Robertson: «Sotto pressione con l’Inter, i cambi hanno fatto la differenza»

Robertson dopo Inter-Liverpool 0-2, attraverso i canali ufficiali del club inglese ha ammesso la forza dell’Inter e sottolineato come i cambi abbiano fatto la differenza.

VINTA CON I CAMBI –Robertson ammette la forza dell’Inter, e l’importanza dei cambi: «Le sostituzioni hanno fatto la differenza, eravamo molto sotto pressione ma con gli ingressi di Firmino ed Henderson siamo riusciti a fare la differenza, anche con gli ingressi di Keita e Luis Diaz. Siamo stati un po’ imprecisi col pallone, dovevamo far meglio nei passaggi finali, ma quando non sei al 100% l’importante è portare a casa la vittoria, non importa come».

Fonte: liverpoolfc.com