Robertson: «Inter, ci aspettiamo una partita dura. San Siro stadio iconico»

Robertson, terzino mancino del Liverpool – prossimo avversario dell’Inter in UEFA Champions League -, in un’intervista su Mirror ha parlato proprio dei nerazzurri e della sfida di San Siro.

STADIO ICONICO – Robertson ha parlato così della sfida tra Inter e Liverpool di Champions League a San Siro: «San Siro è uno stadio in cui avrei voluto giocare da quando sono diventato professionista, è uno stadio iconico, fantastico. Le due squadre di Milano stanno lottando per la vetta del campionato, e sono entrambe testa a testa. Abbiamo giocato contro il Milan ai gironi ed è stato un avversario difficile, la partita in casa è stata davvero dura. Ci aspettiamo lo stesso dall’Inter».

Fonte: Mirror – Mark Jones