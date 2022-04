Roberto Carlos: «Scudetto? Inter favorita. Occhio a distacco Juventus»

In collegamento a Supertele, trasmissione di DAZN, l’ex nerazzurro Roberto Carlos ha risposto alla domanda sulla favorita per la vittoria dello Scudetto. Il brasiliano dice l’Inter ma ritiene la corsa molto aperta.

LOTTA − Roberto Carlos è sicuro sulla corsa per la vittoria della Serie A: «Qual è la squadra favorita per vincere lo scudetto? In maniera chiarissima, dico certamente l’Inter. Però i punti di distacco della Juventus dal Milan sono solo sei. Comunque penso che Inter, Milan e Napoli si giocheranno il campionato fino alla fine».