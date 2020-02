Roberto Carlos: “Scudetto, bella lotta con la Juventus! Io senza l’Inter…”

Intervistato ai microfoni del “Mattino”, Roberto Carlos, ex terzino dell’Inter, ha parlato della sfida scudetto e dell’esperienza in maglia nerazzurra

INTER – Queste le parole di Roberto Carlos, ex terzino sinistro dell’Inter, partendo dalla sua avventura da giocatore in maglia nerazzurra: «Devo tanto all’Inter. Se non fosse stato per quell’esperienza in Italia, forse non sarei mai diventato il calciatore che tutti poi hanno conosciuto. Ricordo perfettamente l’atmosfera di San Siro, gli allenamenti alla Pinetina e poi l’empatia con la gente: è stato tutto bellissimo».

LOTTA SCUDETTO – Roberto Carlos sulla lotta scudetto che vede coinvolta la squadra nerazzurra con la Juventus: «Ovviamente spero che l’Inter possa vincere, ma devo dire che c’è la Juventus che è veramente molto ma molto forte. Insomma: sarà una bella lotta lì su».