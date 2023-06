Roberto Carlos: «Inter fortissima, in finale serve concentrazione»

L’ex giocatore dell’Inter Roberto Carlos ha parlato della finale di Champions League dell’Inter in collegamento da Sky Sport.

CHANCE – Secondo Roberto Carlos niente è sicuro in una partita come questa: «La mia prima squadra in Europa è stata l’Inter. Partita difficile per il Manchester City, Inzaghi ha una bellissima squadra e ha meritato di arrivare in finale. Gli inglesi sono 7 anni che spendono tanto per essere qui, se nella squadra italiana c’è la motivazione si possono battere. I nerazzurri sono fortissimi, trovare un nome è difficile. In finale ci dev’essere massima concentrazione per non perdere la partita, è una finale».