Roberto Carlos: «Inter, anno perfetto. Moratti, uomo più importante»

Roberto Carlos, ex giocatore dell’Inter e grande campione, ha parlato sul Twitch di Pierluigi Pardo. Il brasiliano ha voluto ricordare il bellissimo anno passato a Milano, celebrando diverse persone che sono state importanti per lui

BELLISSIMO ANNO − Così Roberto Carlos sul periodo passato in nerazzurro: «Devo ringraziare Massimo Moratti per avermi portato all’Inter. Moratti, il mio riferimento in quel periodo. Poi alcuni miei compagni come Paul Ince, Javier Zanetti, Felice Centofanti, Gianluca Pagliuca sono stati importanti per me. Poi i tifosi nerazzurri, non li dimentico. Quello all’Inter, è stato un anno perfetto. Zanetti è sempre uguale, sempre perfetto. Si allena continuamente, io non sono come lui (ride). Maicon era terzino, centrocampista, attaccante, portiere faceva di tutto. Grandissimo giocatore. Massimo Paganin all’Inter era incredibile, grande uomo per lo spogliatoio».