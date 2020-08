Robbie Keane: “Lukaku in stato di grazia! È diventato anche più veloce”

Condividi questo articolo

Robbie Keane,ex calciatore dell’Inter e opinionista per la piattaforma beIN SPORTS, ha commentato la crescita di Lukaku e la sua grandissima prestazione in semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk

MOSTRUOSO – Romelu Lukaku è il simbolo di questa Inter: ieri sera, contro lo Shakhtar Donetsk, ha acceso i motori per un quarto d’ora realizzando una doppietta, dopo una prestazione generale non al livello delle uscite precedenti. Il belga sta continuando ad infrangere record partita dopo partita. Robbie Keane, opinionista per beIN SPORTS, ha commentato così il suo stato di forma nel post partita: «Lukaku? L’ho visto in grande forma. Credo che quando non giochi con continuità e sei in panchina fai fatica a restare in forma. Adesso lui sta giocando ogni partita, segna tanto ed è questo che continua a dargli confidenza. Poi ovviamente c’è anche Antonio Conte, che fa lavorare tantissimo i suoi calciatori e si preoccupa di tenerli in forma. Ma Lukaku mi sembra davvero in una forma fisica ottimale. Mi sembra anche diventato più veloce. Lionel Messi? Vorrei vederlo in Premier League, anche perché al Barcellona ha fatto di tutto. La scelta più ovvia e probabile, in tal senso, sarebbe il Manchester City per la presenza di Pep Guardiola. Ma vedremo».