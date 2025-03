Robben: «Inter, pericolosi in contropiede! Bayern fai attenzione»

L’ex centrocampista del Bayern Monaco, Robben, nel corso di un’intervista in Germania ha parlato del prossimo impegno in Champions League proprio contro l’Inter.

CONSIGLI – Arjen Robben, ex centrocampista del Bayern Monaco, in un’intervista rilasciata ai media tedeschi e al sito ufficiale del Bayern Monaco, al termine della Beckenbauer Cup di Monaco, ha parlato della prossima sfida dei tedeschi proprio contro l’Inter. L’olandese, nel 2010, perse proprio una finale di Champions League contro l’Inter di Mourinho. Oggi invece, dispensa consigli per i biancorossi che tra circa 20 giorni scenderanno in campo all’Allianz Arena: «L’Inter difende molto bene, la classica squadra italiana. Decideranno le piccole cose, non sarà una partita con tanti gol. Ma loro sono pericolosi anche in questo. I quarti di Champions League sono molto interessanti contro una squadra forte in difesa come l’Inter. Sarà difficile batterla, ma le cose stanno andando bene al Bayern Monaco anche in Bundesliga».