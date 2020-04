Rizzoli: “Serie A, tutto da prendere con cautela. Arbitri pronti, una data”

Rizzoli è in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2. Il responsabile della CAN A ha parlato della possibilità che, una volta che ci saranno le condizioni di sicurezza, la Serie A potrà riprendere finendo la stagione.

RIENTRO CON CALMA – Nicola Rizzoli si esprime sulla ripresa della Serie A: «Indubbiamente è molto complicato. Se il Governo ha valutato tutti quelli che sono stati i protocolli dati dalla federazione, dicendo che dovranno essere integrati, è una situazione da prendere con cautela. Andranno considerati tutti i rischi del caso, allo stesso tempo credo che il presidente della FIGC e la stessa Lega Serie A stiano facendo bene il tutto, per far sì che si riesca e si possa riprendere in sicurezza. Credo sia un obiettivo concreto per tutti: la parola d’ordine è sicurezza. Noi aspettiamo di vedere quali saranno le regole, le disposizioni e le date disponibili, poi anche noi stiamo preparando tutti quelli che possono essere i programmi, a seconda di quelle che saranno le disposizioni».

RIPRESA? – Rizzoli valuta la data del 18 maggio per gli allenamenti: «È una data utile per avere gli arbitri pronti nel momento in cui si ricomincia, quindi sicuramente una data successiva. L’ipotesi di un raduno è in condivisione totale col presidente federale (Gabriele Gravina, ndr) e il presidente Marcello Nicchi. Ho la fortuna di partecipare a un panel con tutti i responsabili arbitrali d’Europa più importanti, quindi Spagna, Inghilterra, Francia e Germania. È supportato dall’UEFA, per avere un approccio comune con tutti i campionati. All’interno del team che ha fatto la stesura del protocollo c’era anche il nostro medico degli arbitri: se uno di noi risultasse positivo sarebbe un rischio per tutto il campionato. Bisogna evitare contagi anche nella nostra situazione, per noi i viaggi e le trasferte sono i problemi più delicati».