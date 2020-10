Rizzoli risponde a Pecoraro: “Inter-Juventus 2018? Nessun audio sparito”

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha risposto a Giuseppe Pecoraro. L’ex procuratore della FIGC – intervistato dalle “Iene” – ha parlato dell’audio VAR mancante per Inter-Juventus del 2018 (QUI le sue dichiarazioni)

NESSUN CASO – Nicola Rizzoli ha risposto sempre ai microfoni delle “Iene”. Ecco l’anticipazione delle sue dichiarazioni che verranno trasmesse in serata su Italia 1: «Non è scomparso nulla, non c’è nulla da nascondere. A Pecoraro è arrivato il video, è quello che è arrivato a tutti, nel senso le telecamere normali, le immagini normali, quella evidentemente non è una situazione da VAR».

Fonte: iene.mediaset.it