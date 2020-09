Rizzoli: “Il regolamento cambia in forma sostanziale su due aspetti”

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, ha parlato delle novità nel regolamento introdotte nella stagione che sta per cominciare

FALLO DI MANO – Queste le parole di Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri, nel corso del raduno del CAN. «Il regolamento cambia poco. Cambia in forma sostanziale su due aspetti principali: uno è il fallo di mano in forma di immediatezza che farà sì che molti dei gol annullati per falli di mano per un tocco assolutamente fortuito saranno concessi perché si parla di un periodo molto più corto e quindi un giocatore in posizione geografica. Perché prima nel regolamento il braccio e l’individuazione del fuorigioco non può valere. È stato introdotto che un fallo di mano volontario. Quindi solo e assolutamente se volontario e intenzionale, se equiparata a una giocata volontaria e intenzionale. Quindi per quanto non valga in termini di individuazione della linea del fuorigioco può valere in termini di giocata che rimette in gioco un avversario in posizione geografica».

FUORIGIOCO – Rizzoli sulle novità riguardanti il fuorigioco. «Sull’individuazione delle linee che saranno adiacenti e sovrapposte saranno considerate come linea unica per evitare che il fuorigioco o le posizioni non in gioco di un centimetro, che sembra una cosa troppo tecnologica, farà sì che questa situazione sia da considerare come in linea. Quindi sarà una cosa tecnica che farà automaticamente la macchina e non una persona. Quindi non ci saranno discussioni in questi termini».