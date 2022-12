Rizzi: «Mihajlovic? Noi dell’Inter orgogliosi di averlo avuto! Un rammarico»

Mihajlovic ha lasciato un grande vuoto con la sua prematura morte a causa di una leucemia. Alan Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Social della Regione Lombardia e tifoso dell’Inter, parla del serbo ai microfoni di Sportitalia

ORGOGLIO – Sinisa Mihajlovic è vivo nei ricordi di amici, colleghi ed ex compagni ma anche dei tifosi. Alan Rizzi parla del serbo ricordando la sua Inter: «Che ricordo ho dell’Inter di Mihajlovic? Dei bei ricordi, noi siamo orgogliosi di avere avuto un giocatore come Sinisa. È importante far capire quello che ha lasciato Sinisa a noi interisti, era un leader e un buon esempio per tutti gli altri. Davanti alla grande carriera fatta, il rammarico è quello di non aver potuto dimostrare le sue capacità di allenatore. Per un interista era un dramma affrontare il Bologna, ricordo che l’anno scorso di fatto ci fece perdere il campionato. Il suo Bologna era una squadra che temevano tutti, quindi il peccato è che non abbia avuto il tempo di dimostrare le sue qualità di allenatore. Avrebbe avuto una vita piena di trionfi e dimostrazioni di capacità».