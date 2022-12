Rizzi: «Inter, mi aspetto grande partita con il Napoli! Scudetto quasi cucito»

L’Inter il 4 gennaio riparte dalla sfida con il Napoli a San Siro, importante crocevia se ancora la squadra di Inzaghi vuole sperare nello scudetto. Secondo Alan Rizzi, intervenuto a Sportitalia, gli azzurri di Spalletti hanno il tricolore quasi cucito sul petto

TRICOLORE SUL PETTO – L’Inter la scorsa stagione ha perso uno scudetto dilapidando un ottimo vantaggio in classifica sul Milan. Alan Rizzi parte proprio dallo scorso campionato per spiegare come potrebbe riaprirsi la corsa scudetto: «L’anno scorso se ricordate si parlava di campionato scontato a favore dell’Inter, poi purtroppo è successo quello che abbiamo visto tutti. Quindi visto che il campionato quest’anno è sul petto degli azzurri, solo loro possono perderlo. L’a squadra di Inzaghi ha perso tutti gli scontri diretti, quindi mi aspetto una grande partita».