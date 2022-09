Rizzi: «FIGC fallimento totale! In Italia necessario un rinnovamento degli stadi»

Alan Rizzi non risparmia le accuse alla FIGC sulla questione rinnovamento stadi, proprio pochi giorni dopo l’uscita delle ultime indiscrezioni su San Siro. L’Assessore alla Casa e Housing Social della Regione Lombardia e tifoso dell’Inter, esprime la sua opinione in merito durante la trasmissione “Sportitalia Live” di Sportitalia.

SERVE INNOVAZIONE – FIGC sul banco degli imputati per il cattivo stato degli stadi italiani, secondo Alan Rizzi. Dopo le ultime notizie giunte sul futuro di San Siro (vedi articolo), a “Sportitalia Live” si discute proprio della questione stadi. Così parla Rizzi, Assessore alla Casa e Housing Social della Regione Lombardia e tifoso dell’Inter: «Il rinnovamento degli stadi manca in Italia. L’ultima pagina di riqualificazione e di rigenerazione degli stadi in Italia è del 1990. Quindi basterebbe già solo quello. Ci metterebbe nella condizione di avere altri fatturati, altra gestione, altra capacità, altra visione, altre entrate. Questo è il tema che vorrei affrontare io. Ma la FIGC ha fallito, nella maniera più totale. Mancini è in discussione, ma la FIGC si faccia autocritica, davvero e seriamente. E faccia anche delle proposte, perché così non si può assolutamente andare. Serve innovazione! Si richiama all’innovazione in tanti settori, che lo si faccia anche nel mondo del calcio». Proprio pochi giorni fa il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, era tornato sull’argomento San Siro (vedi articolo), comunicando la data del dibattito pubblico.