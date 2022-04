Rivera: «Coppa Italia può pesare? Quando perde il Milan non lo guardo…»

L’Inter ha vinto 3-0 ieri nel derby contro il Milan e ha staccato il pass per la finalissima di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono anche vincere lo scudetto e su questo ha parlato una leggenda del Milan, Gianni Rivera.

MOMENTO – L’Inter ha battuto il Milan 3-0 e si è regalata la finale di Coppa Italia contro la vincente di Juventus e Fiorentina. Intanto, dal Foro Italico di Roma per gli Internazionali di Tennis, ha parlato l’ex bandiera del Milan Gianni Rivera. Ecco le sue parole a Sky Sport. «Scudetto? Ci sono ancora troppe partite da giocare. Sarà un finale molto equilibrato come successo fino ad oggi, da capire cosa farà il Napoli. La sconfitta in Coppa Italia può pesare? Io quando il Milan perde non lo guardo mai…».