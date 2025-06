River Plate, Patanian (co-vicepres.): «Inter importantissima in Europa»

Il co-vicepresidente del River Plate, Patanian, ha parlato dell’Inter che sarà avversaria dei Millonarios a fine giugno al Mondiale per Club.

IMPEGNO CONTRO SQUADRA IMPORTANTISSIMA – Nel proprio girone del Mondiale per Club, la Beneamata dovrà affrontare Monterrey, Urawa Red Diamonds e infine il River Plate. Per forza di cose l’ultima partita contro gli argentini sarà quella di più suggestiva e prestigiosa. Il River è uno dei club più importanti e storici al mondo. Matias Patanian, co-vicepresidente del River Plate, ha parlato a Sportitalia.it della partita contro i nerazzurri, in programma per il 26 giugno. Le sue parole: «L’Inter è una squadra importantissima in Europa e sarà una grande sfida affrontare una squadra che ha raggiunto la finale di Champions League due volte negli ultimi tre anni». Il River avrà per l’ultima volta il talentuosissimo Franco Mastantuono, che dopo il Mondiale volerà al Real Madrid.

GRANDE EMOZIONE PER L’EVENTO – Lo stesso Patanian ha poi rivelato la sua grande emozione per l’imminente torneo, elogiando anche i tifosi del River Plate che invaderanno gli stadi statunitensi: «Sono molto emozionato sapendo che i nostri tifosi saranno presenti come sempre in gran numero per sostenerci, a conferma che siamo la squadra al mondo con la media di ascolti più alta ogni domenica».