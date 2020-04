Rivaldo: “Lautaro Martinez, il Barcellona ci sta provando! Se arrivasse…”

Condividi questo articolo

Rivaldo, ex attaccante brasiliano del Barcellona, ha parlato al quotidiano spagnolo AS della necessità di vendere qualcuno in caso dovesse arrivare Lautaro Martinez. Il nome di quel “qualcuno”? Ousmane Dembélé.

CESSIONE OBBLIGATA – Secondo Rivaldo, il possibile arrivo di Lautaro Martinez al Barcellona – magari unitamente al ritorno di Neymar – obbligherebbe i blaugrana a dover cedere qualcuno. L’ex attaccante brasiliano ha individuato il nome da sacrificare in Ousmane Dembélé, specialmente se l’Inter dovesse lasciar partire il suo numero 10 in direzione Spagna: «Sembra che il Barcellona stia provando a prendere Neymar e Lautaro Martinez, il che renderebbe difficile per Dembélé trovare spazio in squadra la prossima stagione. I blaugrana inoltre hanno bisogno di ridurre la rosa. Per comprare nuovi giocatori, è necessario che altri se ne vadano».