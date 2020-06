Rivaldo: “Cavani all’Inter? Atletico Madrid opzione migliore. Nerazzurri…”

Condividi questo articolo

Rivaldo, ex attaccante brasiliano con un passato al Barcellona, ha parlato ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo AS di Edinson Cavani e della lotta mercato tra Inter e Atletico Madrid per cercare di ingaggiarlo dopo la scadenza del contratto con il PSG.

DUE OPZIONI – Edinson Cavani è sicuramente un pezzo pregiato del prossimo mercato. In scadenza di contratto con il PSG e con una grande esperienza internazionale alle spalle, l’uruguaiano è sicuramente un attaccante che farebbe gola a molti. La lotta di mercato per ingaggiarlo, al momento, è tra Inter e Atletico Madrid, pronte a darsi battaglia fino all’ultimo per il giocatore. Proprio di questo ha parlato l’ex attaccante brasiliano Rivaldo, che ha consigliato al Matador di non tornare in Italia, bensì di firmare con il club della capitale spagnola: «Ci sono voci su delle trattative tra l’Inter e Cavani, ma l’Atletico secondo me deve continuare ad essere un’opzione da considerare. Sarebbe un’ottima scelta perché finirebbe a giocare in una squadra che lotta per il campionato e che dice sempre la sua in Champions League. Inoltre a Simeone piacerebbe avere un attaccante come lui in squadra e sarebbe un ottimo posto dove finire la carriera. Penso sia meglio che tornare in Italia e firmare per i nerazzurri».