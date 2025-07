Ritiro Inter a porte chiuse con un’eccezione: oggi visita speciale – TS

Da oggi scatta realmente il ritiro precampionato dell’Inter, dopo i due giorni di test atletici. I giocatori si alleneranno e poi dormiranno direttamente ad Appiano Gentile. Sedute di allenamento non aperte al pubblico, anche se oggi si farà un’eccezione per una persona speciale in visita.

OSPITE SPECIALE – Da oggi scatta ufficialmente il ritiro dell’Inter, dopo i due giorni di test atletici tra sabato e domenica. Da oggi, la squadra si allenerà alla Pinetina e dopo le sedute di allenamento rimarrà al centro sportivo nerazzurro pernottando lì. A proposito delle sedute di allenamento, queste non saranno aperte al pubblico. Ma oggi verrà fatta un’eccezione per Rino Gattuso. Il CT della Nazionale, infatti, oggi arriverà ad Appiano Gentile per continuare con il suo giro tra i ritiri delle squadre di Serie A. Ad accoglierlo, oltre a Chivu, con cui ha battagliato in campo in tantissimi derby di Milano, anche la grande mole di giocatori italiani in rosa: da Nicolò Barella ad Alessandro Bastoni, passando per Federico Dimarco, Matteo Darmian e Francesco Acerbi. Non ci sarà Davide Frattesi, impegnato nella riabilitazione dopo l’operazione all’ernia al centro medico di Pontremoli.

Chivu e Marotta parleranno dal ritiro dell’Inter

CONFERENZA – Oggi, tra un allenamento ed un altro, mister Cristian Chivu, subito dopo la presentazione di Giuseppe Marotta, parlerà in conferenza stampa per fare il punto sulla nuova stagione in procinto di iniziare. Sarà l’occasione anche per fargli qualche domanda di mercato e per parlare anche della pace fatta tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Simone Togna