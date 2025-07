Ritiro Inter, due tappe: in 4 anticipano al 23! Fissato test in famiglia

Il ritiro dell’Inter inizierà ufficialmente il 26 luglio, sabato, ma quattro giocatori rientreranno prima, ossia il 23. Prima delle tre amichevoli già ufficializzate (vedi comunicato), ci sarà un test in famiglia.

PRE-RITIRO – Cresce l’attesa per l’avvio della stagione dell’Inter, che partirà ufficialmente il 26 agosto. Ma prima di quella data, ci sarà un primo step, ossia quello in data 23 luglio. Tra due giorni, infatti, i quattro infortunati nerazzurri, ossia Yann-Aurel Bisseck, Benjamin Pavard, Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu, sono attesi a Milano per capire l’andamento dei propri problemi fisici. Inoltre, per il turco sarà una settimana fondamentale anche per quanto riguarda il proprio futuro (vedi articolo). Davide Frattesi, l’altro infortunato al Mondiale per Club, rientrerà a partire dai primi di agosto dopo l’operazione di ernia. Il 26 poi ci sarà il primo giorno di ritiro ufficiale ad Appiano Gentile con il resto della comitiva.

Oltre al pre-ritiro, l’Inter fissa pure un test in famiglia

TEST IN FAMIGLIA – L’Inter ha ufficializzato le tre amichevoli che ci saranno prima del debutto ufficiale contro il Torino del 25 agosto in campionato. Ma prima di queste amichevoli fuori Milano, ci sarà il 3 agosto, un test in famiglia per una prima sgambata. Probabilmente un test con la squadra primavera o comunque con una selezione sempre affiliata ai nerazzurri.