Riquelme chiama Vidal al Boca Juniors: «Nato per giocare in questo club»

Arturo Vidal dirà addio all’Inter dopo questa stagione. Diversi i club che lo corteggiano, ultimo su tutti il Boca Juniors con il vice presidente Riquelme che ha rilasciato un’intervista a ESPN.

ALTRO CLUB – Riquelme chiama Arturo Vidal in Argentina, precisamente al Boca Juniors: «È nato per giocare in questo club. Poi da qui al poterlo pagare è un altro discorso».

Fonte: ESPN