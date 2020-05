Ripresa Serie A, schieramenti: anche Inter contraria ma non lo dice – CorSera

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera” anche l’Inter sarebbe contraria alla ripresa del campionato, per volontà del presidente Steven Zhang, ma non lo dice e per un motivo ben preciso. Di seguito gli schieramenti per la ripresa del campionato di Serie A riportato dal quotidiano.

SCHIERAMENTI – Ripresa del campionato di Serie A? Giovedì nel vertice con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si capirà quanto sarà concreta la volontà dei club di ripartire. Il “Corriere della Sera” spiega chi vorrebbe ripartire e chi no, e tra questi anche l’Inter, d’accordo per fermare il campionato e per volontà del giovane presidente Steven Zhang, anche se l’Amministratore Delegato Beppe Marotta (Consigliere Federale), per dovere istituzionale, mantiene una posizione equilibrata. Tra le squadre favorevoli alla ripresa sicuramente la Lazio di Claudio Lotito, il Napoli e la Roma. Poi ci sono alcuni favorevoli ma più “prudenti” come Juventus, Milan, Fiorentina e Sassuolo. Tra le società che vorrebbero fermare il campionato, oltre l’Inter – sempre secondo il quotidiano milanese -, anche il Torino di Cairo, Sampdoria, Genoa, Udinese e inizialmente anche il Brescia di Cellino: “ma non tutti hanno il coraggio di esporsi, ma il malumore serpeggia e le grandi manovre sotterranee continueranno”.

Fonte: Corriere della Sera.