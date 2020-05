Ripresa Serie A, Sassuolo primo a ricominciare poi Inter e altre tre – GdS

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, la riapertura di Appiano Gentile è prevista domani con allenamenti individuali e in massima sicurezza.

RIPRESA – La Serie A prova a rialzare la testa, oggi il Sassuolo sarà il primo a ricominciare con gli allenamenti, domani sarà il turno di Inter, Juventus, Atalanta e Bologna. Appiano Gentile dunque tornerà ad essere attivo già da domani, con allenamenti individuali e in massima sicurezza: piccoli gruppi da 3 a 5 giocatori, accompagnati a distanza dallo staff ridotto all’osso come da protocollo. La mascherina non verrà utilizzata in campo.