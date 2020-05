Ripresa Serie A, linee guida per la ripresa: tre orari e arbitri a distanza – GdS

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, ecco alcune linee guida per la ripresa del campionato di Serie A (lungo 36 pagin). Oggi le società si confronteranno di nuovo e la bozza potrà subire alcune modifiche.

ARBITRI E NUOVI ORARI – Nel tentativo di ovviare al gran caldo estivo e rispettando le linee guida, gli orari individuati per la ripresa del campionato di Serie A sono: 16:30 (solo nel week-end), 18:45 e 21:00. I giocatori saliranno su autobus disinfettati e indosseranno le mascherine. Le squadre dovranno arrivare in momenti differenti. Ogni giocatore avrà la sua bottiglia personalizzata, separatore tra i lettini per massaggi e niente stanze idromassaggio. Anche l’entrata e l’uscita dal campo avverrà in tempi differenti, per evitare assembramenti nel tunnel (chiaramente senza bambini e mascotte). Niente foto e niente stretta di mano. Altra novità riguarderà gli arbitri: “i giocatori non potranno più protestare nei confronti degli ufficiali di gara e non potranno avvicinarsi per alcuna regione a meno di 1,5 metri di distanza”. Ridotta al minimo la presenza in sala VAR, mentre per i media chiuse sala stampa e mix zone, interviste a 1,5 metri di distanza per i licenziatari TV.

Fonte: Gazzetta dello Sport.