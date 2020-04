Ripresa campionati, Spadafora richiede super vertice: solo un via libera – GdS

Secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport”, previsto oggi un super-vertice tra la politica e il calcio per la prima vera apertura a una possibile ripresa, ma riguarderà inizialmente solo gli allenamenti

PRIMA APERTURA – Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha richiesto oggi un super-vertice con il calcio per discutere su una parziale, prima apertura, ovvero la possibilità di riprendere ad allenarsi in forma individuale. Probabile che si decida comunque di prendere tempo, e questo via libera potrebbe essere limitato, ovvero riguarderà soltanto la prima parte della ripresa, quella dove sarà possibile osservare il cosiddetto distanziamento. Il calcio, come riportato dalla rosea, non può certo decidere di ripartire. Non è ancora chiaro quali settori potranno rimettersi in moto il 4 maggio: il Dpcm arriverà presumibilmente soltanto all’inizio della prossima settimana. Nel super-vertice previsto oggi, ci sarà ovviamente Vincenzo Spadafora, insieme al presidente FIGC Gabriele Gravina, il numero uno della commissione medica Paolo Zeppilli, e i rappresentati di Lega Serie A, Serie B, Serie C, Lega Nazionale Dilettanti, Calciatori, Allenatori e Arbitri. Per la ripresa del campionato dunque, se ne riparlerà più tardi: una cosa è il ritrovarsi delle squadre, un’altra la ripresa del campionato. Per ora il Governo pare orientato a un provvedimento coerente con la linea che userà anche con gli altri settori.