Ripresa allenamenti, la nota dei medici sportivi alla Serie A – Sky

Ripresa allenamenti, la nota dei medici sportivi alla Serie A

Mentre si discute sulla ripresa delle attività sportive bloccate dall’emergenza sanitaria in atto, i medici sportivi italiani hanno mandato delle raccomandazioni ai club di Serie A

La Serie A ancora discute sulla ripresa delle attività e secondo Sky Sport la Federazione dei medici sportivi italiani è pronta a mandare una nota con alcune raccomandazioni ai club di Serie A fissando alcune linee guida che prevedono dei test ad hoc per i calciatori e la separazione tra i positivi e i guariti e tutti gli altri. Si prevedono inoltre test del sangue per capire chi ha eventualmente sviluppato l’immunità e tamponi ogni 4 giorni. Divieto assoluto agli allenamenti di gruppo, solo lavoro individuale, e quarantena obbligatoria per chi torna dall’estero.