Ripert (ex preparatore Inter): «Staff di Inzaghi pieno di qualità»

In attesa di scendere in campo contro il Manchester City, sulle colonne di Tuttosport è intervenuto l’ex preparatore atletico Ripert.

CORSA – Fabio Ripert, ex preparatore atletico dell’Inter, oggi all’Al Hilal con Simone Inzaghi, affronterà stanotte il Manchester City in una personale rivincita della Champions di due anni fa. L’ex nerazzuro ha rilasciato poi una lunga intervista a Tuttosport, ripercorrendo gli anni in Italia. Queste le sue parole:«Servono le competenze per criticare tecnicamente una preparazione atletica. Lo staff di Inzaghi è di altissimo livello: pure quest’anno siamo arrivati in fondo a quattro competizioni. Fisiologicamente, per cambiare l’aspetto atletico di un giocatore e di una squadra, servono 7-8 settimane. Se affronti Bayern e Barcellona e esci dal campo dopo prestazioni storiche, non si può parlare di preparazione sbagliata col Psg, visto che la finale è stata giocata poche settimane più tardi. Le rigiro la domanda: come abbiamo ripreso e sorpassato Bayern e Barcellona nel secondo tempo se non stavamo bene fisicamente?».

LAVORO – Ripert poi, continua così: «Quanto è difficile il suo lavoro quando si gioca ogni tre giorni? Hai tre squadre all’interno di una squadra. Chi gioca sempre, quelli che subentrano e chi non gioca mai. Devi lavorare soprattutto con chi ha minore minutaggio. L’allenamento migliore, per chi gioca con maggiore costanza, è la fase di recupero. L’Inter ha subito molte reti tra il 75’ e il 90’. Scrivere che dipenda tutto dall’aspetto fisico è un discorso da bar. L’aspetto mentale può inquinare quello fisico. Tutto è multifattoriale. Finale con il PSG: La partita più brutta dei quattro anni, non l’abbiamo giocata. Ma sono tanti i fattori della sconfitta, i dati atletici non erano così negativi come si può pensare. A livello fisico sa che abbiamo corso più del Psg? Siamo andati dietro al loro palleggio. Se si rigiocasse, finirebbe con un risultato diverso».

Inter, nessuna sfida! Il lavoro di domani



SFIDA – L’ex preparatore poi, torna a parlare di un possibile match proprio contro l’Inter. Così il pensiero: «Reputa ingiuste le critiche ricevute? La gestione Inzaghi ha una media punti altissima, ha conquistato 6 trofei giocando un bellissimo calcio, facendo incassare circa 500 milioni, un record per il club. Quarti con l’Inter? La squadra con cui hai condiviso felicità e tristezza sportiva, dove si è creato qualcosa di speciale umanamente: non sarebbe facile, vinca il migliore! Voglio ringraziare i ragazzi, un gruppo eccezionale, i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto e il club».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna