Ripartenza Serie A: in settimana incontro Conte-Gravina – Sky

Condividi questo articolo

Alcune squadre di Serie A, tra le quali l’Inter ieri pomeriggio, hanno ripreso gli allenamenti individuali. Il movimento aspetta novità per la ripartenza generale e in settimana sarà decisivo l’incontro tra il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

La Serie A prova a ripartire dopo la lunga sosta causa Coronavirus e alcune squadre, tra queste l’Inter ieri pomeriggio, hanno ripreso con gli allenamenti individuali dopo aver effettuato i test su tutti i giocatori, test d cui sono emerse anche alcune positività. In generale l’intero movimento aspetta novità per poter ripartire veramente e ipotizzare anche la ripresa del campionato al momento fermo, in tal senso sarà decisivo, secondo Sky Sport, l’incontro previsto in settimana tra il Presidente della FIGC Gabriele Gravina e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Altri appuntamenti importanti saranno il Consiglio Federale che discuterà delle nuove regole e anche la Serie A avrà i suoi momenti importanti col consiglio di Lega e l’Assemblea di Lega Serie A previsti martedì e mercoledì.