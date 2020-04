Ripartenza campionati: la Serie A chiede delle garanzie – SM

La Serie A vuole ricominciare i campionati attualmente sospesi, ma i club vogliono determinate garanzie dalle istituzioni

Secondo “Sport Mediaset” la volontà comune dei club di Serie A è quella di ripartire il prima possibile, ma i club vogliono farlo con determinate garanzie da parte delle istituzioni. Si chiede trasparenza per evitare una falsa partenza. I 20 club di A chiedono garanzie sanitarie e regolamentari e hanno stilato un decalogo con alcuni punti fondamentali con al centro la sicurezza e la salute. Le istituzioni del calcio vogliono essere coinvolte nelle decisioni del Governo. Ci sono dei punti sostanziali da discutere come le decisioni da prendere nel caso ci siano nuovi casi di positività, vanno definite le questioni economiche sul taglio degli stipendi e il prolungamento dei contratti in scadenza. Inoltre si chiede chiarezza sulle nuove date del mercato e come garantire la sicurezza degli spostamenti delle squadre quando il campionato ricomincerà.