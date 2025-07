Rios si avvicina alla Roma, grazie a uno ‘sconto’! Inter ‘ferma’ – SM

Richard Rios, accostato all’Inter per l’ipotesi di cessione di Hakan Calhanoglu, è sempre più vicino all’approdo alla Roma. I nerazzurri sono al momento bloccati dalla mancata partenza del turco.

LA SITUAZIONE – Richard Rios potrebbe approdare alla Roma in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore brasiliano si avvicina alla compagine giallorossa, come riferito da Sport Mediaset, sulla base della sua chiara volontà di sposare la causa del Club italiano. Sfruttando la percentuale del 10% del proprio cartellino da lui detenuta, Rios intende infatti consentire alla Roma di ridurre la cifra da versare al Palmeiras per liberarlo in estate. Rendendo così molto più agevole la positiva conclusione dell’affare.

Rios verso la Roma, l’Inter ha un tema da risolvere!

LO SCENARIO – L’Inter, in questo contesto, non può muovere le sue fiches in assenza della cessione di Hakan Calhanoglu. Solo a seguito di una separazione dal turco – che al momento è improbabile – la squadra nerazzurra potrà provare l’affondo per il brasiliano. Auspicandosi, in questo caso, di non essere arrivata troppo tardi. La Roma, infatti, fa sul serio. E potrebbe chiudere per Rios anche nei prossimi giorni, così da assicurare al tecnico Gian Piero Gasperini la pedina da lui desiderata per rinforzare il proprio centrocampo.