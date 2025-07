Rios-Benfica, affare definito! Inter su altri nomi per il post-Calhanoglu

Richard Rios sarà un nuovo calciatore del Benfica. L’Inter, che si era interessata al calciatore colombiano nelle ultime settimane, guarda ora ad altri profili per l’eventuale sostituzione di Hakan Calhanoglu.

LA NOTIZIA – Palmeiras e Benfica hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento di Richard Rios al Club lusitano. Dopo un lungo corteggiamento, nel contesto di una competizione serrata con la Roma per assicurarsi il cartellino del colombiano, il Benfica è riuscito a soddisfare il suo grande desiderio di mercato. Il giornalista Fabrizio Romano ha così annunciato la notizia sul suo account X: «Richard Rios al Benfica, ‘here we go’! Accordo raggiunto subito con il Palmeiras dopo il via libera sul fronte giocatori. Il direttore del Benfica Rui Pedro Braz ha concluso l’accordo con una missione in Brasile, definito il prezzo e il pagamento in 3 rate. La prossima settimana Rios volerà a Lisbona per le visite mediche».

Rios approderà al Benfica, l’Inter ha in mente altri profili

LA STRATEGIA – In caso di cessione di Hakan Calhanoglu, sul quale è molto forte l’interessamento del Fenerbahce, l’Inter si concentrerà su figure di tipo diverso dal turco. Nell’ottica del nuovo 3-4-2-1 di Cristian Chivu, infatti, i nerazzurri sono alla ricerca di un calciatore dalle doti difensive che possa essere complementare a Nicolò Barella, l’unico certo della titolarità nei 2 a centrocampo. Tra i profili presi in considerazione vi è sicuramente quello di Morten Frendrup, primo per “palloni recuperati” e “tackle” compiuti nell’ultima stagione di Serie A (clicca qui per la sua scheda). Ma, per affondare il colpo per il danese, sarà necessario il passaggio rappresentato dalla cessione di Calhanoglu. Solo in questo caso, dunque, l’ipotesi Frendrup potrebbe diventare reale per l’Inter.