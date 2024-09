Rio Ferdinand: «Mi piace tanto Bastoni. Un giocatore dotato di questa qualità!»

L’ex difensore Rio Ferdinand ha parlato nel pre-partita di Manchester City-Inter, sottolineando il suo apprezzamento per Alessandro Bastoni.

IL RAGIONAMENTO – Rio Ferdinand si è così espresso nel pre-partita di Manchester City-Inter a Prime Video: «Ovviamente sono dell’altra squadra di Manchester però il City è una squadra fantastica, credo sarà una partita veramente complicata per l’Inter però i nerazzurri hanno esperienza, hanno già giocato in passato contro il City. Si tratta di due squadre che si conoscono bene, per cui secondo me sarà una bella partita interessante anche sotto l’aspetto tecnico».

Rio Ferdinand e un apprezzamento molto chiaro: l’elogio a Bastoni!

L’APPREZZAMENTO – Rio Ferdinand ha poi proseguito, concentrando la sua attenzione sul calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni: «Credo che l’Inter abbia giocatori veramente di talento e credo che sia una squadra che guardi e apprezzi. Mi piace Alessandro Bastoni: lui è un difensore come lo ero io, guardo sempre i difensori. È un ragazzo che credo senta tanta fiducia, e per avere successo un difensore deve essere sempre in forma, avere convinzione e consentire agli altri di stare tranquillo e giocare».