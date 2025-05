Rimedio: «Spareggio scudetto? Si allontana per Inter e Napoli!»

Alberto Rimedio ha parlato della lotta scudetto, sottolineando come per Napoli e Inter si sia allontanata drasticamente l’ipotesi dello spareggio.

LA VISIONE – L’Inter è ora a 1 punto dal Napoli quando mancano due giornate alla fine del Campionato. I nerazzurri, grazie al successo contro il Torino, hanno approfittato del pareggio (con rimonta subìta) rimediato dai partenopei contro il Genoa. A proposito della volata scudetto, il giornalista Alberto Rimedio si è così pronunciato a La Domenica Sportiva: «Il Napoli si è giocato il bonus, ora dovrà andare nello stadio del Parma per affrontare una squadra che ha perso le ultime 2 ed è, quindi, in piena lotta salvezza. L’ipotesi di uno spareggio scudetto non è un’ipotesi semplice, perché presuppone che entrambe le squadre vadano a compiere dei passi falsi nelle prossime partite. Poiché il Napoli ha 1 punto di vantaggio sull’Inter, ora dovrebbe accadere è una sconfitta dei partenopei con un contestuale pareggio dei nerazzurri».