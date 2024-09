Rimedio: «Lautaro Martinez, uno step di maturità ancora da fare»

Alberto Rimedio sottolinea l’importanza di Lautaro Martinez per l’Inter e la sua possibile crescita d’ora in poi. Sulla Rai il giornalista aggiunge altro.

ATTACCANTE – Finalmente è tornato al gol, ma ci ha messo tanto per farlo. Alberto Rimedio parla del giocatore nerazzurro protagonista di una doppietta con l’Udinese: «Il problema non è Lautaro Martinez, è che non fa gol. Lui è il più importante e rappresentativo della sua squadra. Nel secondo tempo ha segnato un gol bellissimo, ha giocato con scioltezza e fatto giocate importanti tra tacchi e assist per i compagni. Nella carriera ha attraversato molti di questi periodi difficili senza trovare il gol, deve lavorare sulla sua mente per non soffrire così tanto questi momenti. Può essere un ulteriore step di maturazione. L’Inter quando affronterà il Napoli dopo il Liverpool non partirà dal risultato di 1-0, non ha 22 titolari e pagherà gli impegni».