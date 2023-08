Rimedio: «Lautaro Martinez nella nuova Inter ha già il partner ideale»

Lautaro Martinez ha iniziato al meglio la stagione, con la doppietta sabato in Inter-Monza. Il giornalista Rimedio è dell’idea che ci sia già una coppia ideale per Inzaghi, dopo le partenze di Dzeko e Lukaku.

SI CAMBIA DAVANTI – Alberto Rimedio, alla Rai, cerca di capire come si schiererà l’Inter partendo da Lautaro Martinez intoccabile: «Vedendo la partita di sabato è vero che Marcus Thuram ha fatto un’ottima gara, però Lautaro Martinez non è una vera e propria prima punta. È un giocatore che ama essere impiegato in una posizione differente e, secondo me, per quello che abbiamo visto col Monza il suo partner ideale è Marko Arnautovic. Credo sia più simile rispetto a Edin Dzeko, perché ama venire incontro, ricevere il pallone e fare il regista offensivo. Adesso giocherà ancora Thuram perché Arnautovic è appena arrivato, ma quello presentato come un ripiego assoluto può essere un giocatore importante per l’Inter».