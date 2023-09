Rimedio: «Lautaro Martinez guida Inter! E Inzaghi sottovalutato»

Lautaro Martinez non ha segnato in Empoli-Inter, ma il suo inizio di stagione resta strepitoso. Rimedio trova sia il capitano sia Inzaghi fra le motivazioni per cui ci sia questo filotto di cinque vittorie in cinque giornate: le sue parole per La Domenica Sportiva su Rai 2.

I SINGOLI – Alberto Rimedio premia l’inserimento di Davide Frattesi nell’Inter: «Gol nel derby, la prima da titolare e il debutto in Champions League. È un periodo particolarmente favorevole per Frattesi, che è una delle grandi risorse dell’Inter. La vera differenza per l’Inter la fa la panchina, perché ci sono ventidue giocatori che non dico siano tutti sullo stesso livello ma molto vicini al livello dei titolari. In campionato, quando si gioca con avversari modesti come l’Empoli di questo livello, avere un’ampia scelta e un’ampia panchina aiuta tanto. In questo senso può essere un problema l’infortunio di Marko Arnautovic, perché sembra grave e toglie una scelta a Simone Inzaghi che rimane soltanto con Alexis Sanchez come alternativa a Lautaro Martinez e Marcus Thuram».

CAPITANO E TECNICO – Rimedio dedica due parole a Lautaro Martinez: «È la guida assoluta dell’Inter. E io credo che sia anche un po’ sottovalutato Inzaghi dal punto di vista del gioco: si parla di lui come di un allenatore che amministra, ma in realtà le idee di gioco maturate negli anni sono importanti. Si parla dei due braccetti di difesa, termine bruttissimo che però si usa: Alessandro Bastoni e Benjamin Pavard, con gli esterni, danno un contributo costante e importante alla manovra che diventa offensiva e non speculativa. Questo è un aspetto significativo, che ha consentito a Inzaghi secondo me di elevare il valore dell’Inter».