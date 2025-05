Rimedio: «Inzaghi? Palla sui suoi piedi, Marotta è stato chiaro»

Rimedio si esprime sul futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Le parole del giornalista, che cita pure Beppe Marotta.

PALLA AI PIEDI DEL TECNICO – Alla Domenica Sportiva, Alberto Rimedio si esprime su Simone Inzaghi e sul suo futuro all’Inter. L’allenatore è corteggiato dall’Al-Hilal, ma in questo momento pensa solamente alla finale di Champions League contro il Psg del 31 maggio. Le parole del giornalista della Rai: «Beppe Marotta è stato chiaro sul rinnovo ma qualora l’Inter dovesse vincere la Champions League bisognerà capire cosa deciderà Simone Inzaghi. Si parla di almeno 25 milioni di euro netti per un paio di anni, cifra clamorosa. E qualora dovesse vincere il trofeo potrebbe essere tentato ad assecondare questa esperienza. La palla passa ai suoi piedi. In Arabia sono convinti che lui abbia già accettato, questa decisione la deve prendere innanzitutto Inzaghi, dirà lui sì o no».