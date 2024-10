Rimedio: «Inter, tutti sostituibili. Solo un nome è indispensabile»

Alberto Rimedio, al termine del 4-4 tra Inter e Juventus a San Siro, ha commentato a Rai Sport il pareggio roboante nel derby d’Italia.

INSOSTITUIBILE – Alberto Rimedio, noto giornalista sportivo, ha parlato a La Domenica Sportiva su Rai Sport dopo il pareggio dell’Inter a San Siro contro la Juventus al termine del derby d’Italia. Queste le sue parole: «Condivido il discorso sul fatto che l’Inter abbia una rosa lunga e possa permettersi di sostituire tutti quanti, credo però che Hakan Calhanoglu sia davvero indispensabile per Simone Inzaghi. Se per tutti gli altri si può trovare un sostituto, anche per Barella, Lautaro Martinez o Dimarco, per il turco invece credo sia difficile. Si possono sostituire tutti, ma in questa rosa trovare un sostituto di Calhanolu è quasi possibile. Piotr Zielinski è un calciatore adattato in quel ruolo mentre Asllani non è ancora al suo livello».