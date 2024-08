Rimedio: «Inter, nessun allarmismo! Basta ritrovare la solita convinzione»

I tifosi nerazzurri non sono stati particolarmente soddisfatti della prova dell’Inter nella prima sfida stagionale contro il Genoa. Alberto Rimedio cerca di calmare gli animi, dando un punto di vista oggettivo e razionale sulla squadra di Simone Inzaghi.

MANCANZA – Quella vista sul campo di Marassi non è stata la migliore Inter degli ultimi tempi. Alberto Rimedio, ospite di “La Domenica Sportiva” dà una propria interpretazione della partita contro il Genoa: «Quanto ha condizionato l’arrivo a scaglioni dei giocatori? L’Inter ha tanti giocatori in giro per il mondo ma tutte le squadre sono in via di costruzione adesso. Mancano tanti elementi, allora cosa dovremmo dire dell’Atalanta? Forse contro il Genoa è mancata un po’ di convinzione all’Inter, perché la partita sostanzialmente ce l’aveva in mano».

MENO ALLARMISMO – Nel corso della trasmissione andata in onda su Rai 2, poi, Rimedio continua: «Non dimentichiamo che il pareggio è arrivato al 50′ del secondo tempo sulla ribattuta di un calcio di rigore. L’Inter la partita l’aveva portata a casa. Sono delle difficoltà che secondo me non devono creare particolari allarmismi, al contrario del Napoli. L’Inter è consapevole della sua forza e per allestimento è la squadra più forte del campionato. Deve trovare semplicemente la convinzione che aveva l’anno scorso». Questo il parere del giornalista Rimedio dopo la prima giornata di campionato.