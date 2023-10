Rimedio: «Inter Lautaro Martinez-dipendente. Deve vincere senza»

Lautaro Martinez è stato messo in discussione spesso negli anni, stavolta no. Alberto Rimedio spiega però un pericolo per l’Inter alla Domenica Sportiva della Rai.

PERICOLO – Rimedio avverte: «Si discuteva già Lautaro Martinez perché non segnava da inizio settembre, ne ha fatti 4 in 20 minuti. Il rischio per l’Inter è quello di diventare dipendente dal calciatore. Inevitabile con giocatori così forti, però inevitabilmente con i tanti impegni e l’infortunio di Arnautovic Inzaghi dovrà essere bravo e fortunato a gestire Lautaro Martinez. L’argentino dovrà saltare qualche partita, ma stare bene quando conta. Contro squadre come Salernitana l’Inter deve vincere anche senza il suo 10»