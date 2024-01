Rimedio: «Inter favorita per un motivo. Mazzarri tornato se stesso»

Rimedio vede più Inter che Napoli in vista della Supercoppa Italiana di stasera. Ma il giornalista trova anche una particolarità di Mazzarri che può creare problemi.

LA FINALE – Nella trasmissione La Domenica Sportiva, Alberto Rimedio fa pendere la bilancia da un lato: «L’Inter è favorita anche perché, parlando di campionato, guardando la classifica, c’è un divario fortissimo. Ma il Napoli con questo aggiustamento tattico di Walter Mazzarri, che è tornato se stesso con questa difesa a tre che poi è a cinque, è diventato più equilibrato. E credo che darà qualche problema all’Inter. La location della Supercoppa Italiana? Ovviamente c’è una finalità economica, l’Arabia Saudita paga. Ma bisogna aumentare l’appeal del calcio italiano: se vai in un posto dove ti chiedono perché non ci sono Milan e Juventus non riesci ad aumentarlo. Rischia di diventare un autogol: è il caso di andare in Arabia Saudita in queste condizioni? No, a lungo andare non c’è un guadagno per il calcio italiano».