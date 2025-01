Rimedio: «È incomprensibile per Lautaro Martinez avere questi momenti»

Negli studi di Rai 2, Alberto Rimedio, noto giornalista sportivo, ha parlato della partita tra Inter e Milan in programma in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Infine anche un passaggio su Lautaro Martinez.

ALTERNATIVE – Alberto Rimedio, negli studi de La Domenica Sportiva, ha parlato in vista del derby di Milano a Riyadh di questa sera. Il match, valido per la finale di Supercoppa Italiana, mette in palio il primo trofeo del 2025. Queste le parole del noto giornalista di Rai Sport: «Per un giocatore come Lautaro Martínez, avere questi momenti di black-out è incomprensibile. Domani si troverà senza Thuram e c’è il dubbio su chi affiancare. Correa non sta bene e Taremi è un oggetto misterioso. Non è che Inzaghi possa inventare qualcosa di nuovo? Le alternative sono molto limitate».