Rimedio: «Calo fisico Inter preventivato dalla preparazione estiva»

Rimedio si è concentrato sul calo fisico dell’Inter in queste ultime partite. Il giornalista fa riferimento alla preparazione estiva.

CALO FISICO − Alla Rai, Alberto Rimedio ha parlato delle difficoltà fisiche in casa nerazzurra: «L’Inter è un po’ in difficoltà dal punto di vista atletico. Non puoi essere al top per 70 partite. La preparazione è stata attuata in questo modo, ovvero dal poter avere un calo fisico in un momento di stagione con partite comunque abbordabili. E per poi ritornare a pedalare forte da febbraio in avanti».