Rigore Julian Alvarez, furia Atletico Madrid: la risposta della UEFA!

Il rigore di Julian Alvarez annullato in Atletico Madrid-Real Madrid ha scatenato le polemiche dei Colchoneros. La UEFA ha voluto dare una spiegazione.

L’EPISODIO – La partita di Champions League tra Atletico Madrid e Real Madrid, valida per il ritorno degli ottavi di finale, ha regalato emozioni forti e tante polemiche. La tensione è salita alle stelle, culminando in un finale al cardiopalma. Il clamoroso episodio del penalty annullato a Julian Alvarez, durante la fatidica lotteria, ha fatto discutere gli appassionati, con il VAR che ha scatenato polemiche e reazioni infuocate, soprattutto da parte del Cholo Simeone, allenatore dell’Atletico. L’episodio ovviamente riguarda il presunto doppio tocco di Julian Alvarez sul calcio di rigore messo a referto dal campione argentino. L’arbitro Marciniak, dopo check del VAR, ha deciso per l’annullamento. Annullamento decisivo, insieme all’errore di Llorente, per dare al Real Madrid di Carlo Ancelotti la vittoria e la qualificazione ai quarti di finale.

Rigore Julian Alvarez annullato: la UEFA risponde all’Atletico Madrid

SPIEGAZIONE – L’Atletico Madrid ha chiesto spiegazioni alla UEFA in merito all’annullamento del rigore calciato da Julian Alvarez. A suo parere, la regola 14 dell’IFAB chiarisce che affinché una penalità di questo tipo possa essere annullata, devono essere soddisfatte due circostanze: la palla deve essere toccata e deve “muoversi chiaramente”. Il tocco sembra ovvio, lo spostamento, per il club biancorosso, no. Il massimo organismo europeo ha replicato così: “Il rigore di Alvarez andava annullato ma la regola va cambiata: il video conferma un tocco col tallone prima che Alvarez calci ma verranno avviate delle interlocuzioni con Fifa e Ifab per valutare se cambiare la norma dell’annullamento (la 14.1) in caso il doppio tocco sia involontario”.